В Херсонской области мужчина убил жену из-за ревности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Херсонской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности убил свою жену. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
Так, в отдел полиции обратился местный житель Каховки и сообщил, что его сосед убил собственную жену. На месте происшествия в доме полицейские обнаружили тело 46-летней женщины с колото-резаными ранами рук и грудной клетки. На кухне сидел ее муж, в состоянии алкогольного опьянения, который сразу признался в совершенном преступлении.
Мужчина пояснил, что вечером дома употреблял спиртное, вспомнил прошлое и приревновал жену, между ними возникла ссора, он схватил нож и несколько раз ударил ее в грудь и по рукам. После чего позвал на помощь соседа, который и вызвал "скорую" и полицию.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.