На Херсонщині чоловік вбив дружину через ревнощі

Так, до відділу поліції звернувся місцевий житель Каховки та повідомив, що його сусід вбив власну дружину. На місці події у сбудинку поліцейські виявили тіло 46-річної жінки з колото-різаними ранами рук та грудної клітини. На кухні сидів її чоловік, у стані алкогольного сп’яніння, який одразу зізнався у скоєному злочині.

Чоловік пояснив, що ввечері вдома вживав спиртне, згадав минуле та приревнував дружину, між ними виникла сварка, він схопив ніж та декілька разів вдарив її у груди та по рукам. Після чого покликав на допомогу сусіда, який і викликав “швидку” та поліцію.

Наразі зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.