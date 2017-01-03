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На Херсонщині чоловік вбив дружину через ревнощі

На Херсонщині чоловік вбив дружину через ревнощі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. На Херсонщині чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, через ревнощі вбив власну дружину. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.

Так, до відділу поліції звернувся місцевий житель  Каховки та повідомив, що його сусід вбив власну дружину. На місці події у сбудинку поліцейські виявили тіло 46-річної жінки з колото-різаними ранами рук та грудної клітини. На кухні сидів її чоловік, у стані алкогольного сп’яніння, який одразу зізнався у скоєному злочині.

Чоловік пояснив, що ввечері вдома вживав спиртне, згадав минуле та приревнував дружину, між ними виникла сварка, він схопив ніж та декілька разів вдарив її у груди та по рукам. Після чого покликав на допомогу сусіда, який і викликав “швидку” та поліцію.

Наразі зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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