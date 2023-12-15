На Харьковщине в руках подростка взорвалось неизвестное устройство: парня госпитализировали
Киев • УНН
В Харьковской области 15-летний парень был госпитализирован после того, как неизвестное взрывное устройство сдетонировало у него в руках. Местный чиновник Олег Синегубов напомнил о рисках, связанных с пребыванием на заминированных территориях.
Сегодня на Харьковщине 15-летний подросток пострадал в результате взрыва неизвестного предмета прямо у него в руках. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Сегодня в Изюмском районе в руках 15-летнего подростка сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали с ранением обеих кистей. Обстоятельства выясняются
Также в своем сообщении глава ОВА напомнил о высокой минной опасности, особенно на деоккупированных территориях Харьковщины и отметил, что в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки.
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На Харьковщине в руках подростка взорвалось неизвестное устройство: парня госпитализировали
В Харьковской области 15-летний парень был госпитализирован после того, как неизвестное взрывное устройство сдетонировало у него в руках. Местный чиновник Олег Синегубов напомнил о рисках, связанных с пребыванием на заминированных территориях.
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