В Харьковской области в результате атаки рф повреждена агрофирма, двое пострадавших, один - из-за взрыва

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки повреждены дома, газовая труба, сельхозпредприятие и линия электропередачи. Пострадали двое мужчин: один от обстрела, другой от взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, за прошедшие сутки:

17:30, Богодуховский р-н, село Возрожденовская. Вследствие вражеского обстрела повреждены 3 частных дома, повреждены 2 многоквартирных дома, повреждено сельхозпредприятие и ЛЭП.

15:15, Богодуховский р-н, село Ивашки. В результате падения дрона повреждена газовая труба.

09:33, Богодуховский р-н, село Александровка. В результате обстрела горела летняя кухня. Пострадал мужчина 77 лет.

Также, по его словам, в 13:30 в селе Гусаровка Изюмского района в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 73-летний мужчина.

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