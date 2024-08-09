С приграничья Харьковщины принудительно эвакуированы более 500 детей

С начала вооруженной агрессии РФ в принудительный способ с приграничья харьковского региона вывезены в безопасные места более 500 детей. Однако, до сих пор остаются те, кто нуждается в эвакуации. Об этом во время брифинга заявил начальник отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Артемий Коновалов, передает УНН.

Детали

В полиции Харьковской области отмечают, что из-за постоянных вражеских обстрелов из 38 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов в июле была начата обязательная эвакуация в принудительный способ детей с их родителями или другими законными представителями.

По словам начальника отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Артемия Коновалова, по состоянию на 8 августа эвакуировано 149 детей, еще 42 ребенка нуждаются в эвакуации. Всего с начала вооруженной агрессии РФ в принудительный способ с приграничья харьковского региона вывезены в безопасные места более 500 детей. - резюмировали в Нацполиции.

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Дополнение

Правоохранители напоминают - если вы или ваши родные решили эвакуироваться из населенных пунктов, которые страдают от постоянных обстрелов военных рф, обращайтесь на "горячую линию" по вопросам эвакуации по номеру телефона 0-800-33-92-91, спецлинию полиции "102" или в ближайшие отделения полиции.

Напомним

В Сумском районе проводится обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов 5 громад, находящихся под обстрелом.