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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области расширили перечень населенных пунктов, из которых будут эвакуировать детей

В Донецкой области расширили перечень населенных пунктов, из которых будут эвакуировать детей

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 11:11  •  26304 просмотра

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Принято решение о принудительной эвакуации детей из Цукурино, Ильинки и Измайловки Донецкой области из-за ситуации с безопасностью. Эвакуация продлится 60 дней, будет бесплатной и будет осуществляться через один приемный пункт.

Из-за ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донецкой области. Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали 

Соответствующее решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение обязательной эвакуации принудительно детей с их родителями или другими законными представителями из поселков Цукурино, Ильинка и села Измайловка Покровского района Донецкой области

- заявил в Минреинтеграции.

Отмечается, что эвакуация в безопасные регионы будет проводиться в течение 60 суток. Для ее осуществления будет развернут 1 приемный пункт.

Дополнение

В ведомстве подчеркивают, что эвакуация осуществляется бесплатно. Чтобы получить консультацию о возможности выехать в безопасные регионы, можно позвонить на горячую линию Донецкой ОГА по номеру: 0 800 408 911.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Напомним

В Сумском районе проводится обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов 5 громад, находящихся под обстрелом. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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