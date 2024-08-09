В Донецкой области расширили перечень населенных пунктов, из которых будут эвакуировать детей
Киев • УНН
Принято решение о принудительной эвакуации детей из Цукурино, Ильинки и Измайловки Донецкой области из-за ситуации с безопасностью. Эвакуация продлится 60 дней, будет бесплатной и будет осуществляться через один приемный пункт.
Из-за ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донецкой области. Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
Детали
Соответствующее решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук.
Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение обязательной эвакуации принудительно детей с их родителями или другими законными представителями из поселков Цукурино, Ильинка и села Измайловка Покровского района Донецкой области
Отмечается, что эвакуация в безопасные регионы будет проводиться в течение 60 суток. Для ее осуществления будет развернут 1 приемный пункт.
Дополнение
В ведомстве подчеркивают, что эвакуация осуществляется бесплатно. Чтобы получить консультацию о возможности выехать в безопасные регионы, можно позвонить на горячую линию Донецкой ОГА по номеру: 0 800 408 911.
Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
Напомним
В Сумском районе проводится обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов 5 громад, находящихся под обстрелом.