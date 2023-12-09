На Харьковщине установят 65 модульных защитных сооружений
Киев • УНН
Харьковская область планирует установить 65 модульных укрытий в стратегически важных местах, из которых 11 уже есть. Финансирование на 70% осуществляется за счет местных бюджетов и на 30% - за счет областного бюджета.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в громадах Харьковщины уже устанавливаются модульные защитные сооружения, передает УНН.
Всего планируем установить 65 модульных укрытий на территории Богодуховского, Изюмского, Купянского и Харьковского районов. 11 уже установили
Детали
Сеть объектов будет размещена возле многоэтажек, автовокзалов, рынков, торговых центров, ЦПАУ и в других местах скопления людей.
Стоимость каждого сооружения - 1,9 млн грн. На 70% проект финансируется из местных бюджетов, еще 30% - участие областного бюджета в рамках Программы территориальной обороны Харьковской области на 2022-2023 годы.
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На Харьковщине установят 65 модульных защитных сооружений
Харьковская область планирует установить 65 модульных укрытий в стратегически важных местах, из которых 11 уже есть. Финансирование на 70% осуществляется за счет местных бюджетов и на 30% - за счет областного бюджета.
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