На Харьковщине установят 65 модульных защитных сооружений

Покупка жилья с использованием сертификата из "Дії": Рада сделала шаг к урегулированию процедуры

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, регулирующий покупку жилья с помощью сертификатов в приложении "Дія", с положениями об ипотеке и обращении взыскания на залоговое имущество. Более тысячи сертификатов на общую сумму 2,3 миллиарда гривен готовы к использованию.