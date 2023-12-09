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На Харьковщине установят 65 модульных защитных сооружений

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 18:13  •  10945 просмотра

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Харьковская область планирует установить 65 модульных укрытий в стратегически важных местах, из которых 11 уже есть. Финансирование на 70% осуществляется за счет местных бюджетов и на 30% - за счет областного бюджета.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в громадах Харьковщины уже устанавливаются модульные защитные сооружения, передает УНН.

Всего планируем установить 65 модульных укрытий на территории Богодуховского, Изюмского, Купянского и Харьковского районов. 11 уже установили

- написал Олег Синегубов в Telegram.

Детали

Сеть объектов будет размещена возле многоэтажек, автовокзалов, рынков, торговых центров, ЦПАУ и в других местах скопления людей.

Стоимость каждого сооружения - 1,9 млн грн. На 70% проект финансируется из местных бюджетов, еще 30% - участие областного бюджета в рамках Программы территориальной обороны Харьковской области на 2022-2023 годы.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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На Харківщині встановлять 65 модульних захисних споруд
65 modular protective structures to be installed in Kharkiv region
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