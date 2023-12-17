На Харьковщине под вражеские обстрелы попали более 20 населенных пунктов.
Киев • УНН
В Харьковской области более 20 населенных пунктов были обстреляны вражеской артиллерией и минометами, в результате чего были повреждены дома и хозяйственные постройки, но обошлось без жертв.
Артиллерийским и минометных обстрелов врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, пострадавших нет. Об этом сообщает начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины. в частности: Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Старица, Волчанск Чугуевского района; Тополя Купянского района и др,
Детали
Отмечается, что авиационным ударам подверглись Бологовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Берестовое Купянского района. также оккупанты по меньшей мере три раза в течение суток наносили удар по г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. Без пострадавших. В 15:20 армия рф наносить удар по пгт Белый Колодец Чугуевского района.
ВСУ отбили 14 вражеских атак в районе Синьковки Купянского района.
Сообщается, что в результате непогоды по области обесточены 3945 потребителей. Бригады энергетиков продолжают восстановление электроснабжения в Барвенковской, Близнюковской, Волчанской, Купянской, Чугуевской и Лозовской громадах.
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На Харьковщине под вражеские обстрелы попали более 20 населенных пунктов.
В Харьковской области более 20 населенных пунктов были обстреляны вражеской артиллерией и минометами, в результате чего были повреждены дома и хозяйственные постройки, но обошлось без жертв.
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