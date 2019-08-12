В Харьковской области женщина ударила ножницами в живот знакомую из ревности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Харьковской области 35-летняя женщина во время ссоры ударила канцелярскими ножницами в живот знакомую из ревности к своему сожителю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Полицейские выяснили, что злоумышленница находилась в гостях у своей знакомой. Женщина устроила ссору с 40-летней хозяйкой дома из-за ревности к своему сожителю. Во время выяснения отношений гостья нанесла потерпевшей канцелярскими ножницами ранения в брюшную полость", - говорится в сообщении.
Также, следователем Боровского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", - отмечается в сообщении.
Кроме того, женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, в Харьковской области, 23-летняя женщина во время ссоры ударила ножом в живот своего сожителя, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.