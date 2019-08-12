На Харківщині жінка вдарила ножицями у живіт знайому через ревнощі

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Харківській області 35-річна жінка під час сварки вдарила канцелярськими ножицями у живіт знайому через ревнощі до свого співмешканця. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.