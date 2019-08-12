На Харківщині жінка вдарила ножицями у живіт знайому через ревнощі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Харківській області 35-річна жінка під час сварки вдарила канцелярськими ножицями у живіт знайому через ревнощі до свого співмешканця. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
"Поліцейські з’ясували, що зловмисниця перебувала в гостях у своєї знайомої. Жінка влаштувала сварку із 40-річною господаркою оселі через ревнощі до свого співмешканця. Під час з’ясування стосунків гостя нанесла потерпілій канцелярськими ножицями поранення в черевну порожнину", - йдеться в повідомленні.
Також, слідчим Борівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, жінці повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, У Харківській області, 23-річна жінка під час сварки вдарила ножем у живіт свого співмешканця, чоловіка госпіталізовано у тяжкому стані.