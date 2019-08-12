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На Харківщині жінка вдарила ножицями у живіт знайому через ревнощі

На Харківщині жінка вдарила ножицями у живіт знайому через ревнощі

Київ • УНН

 • 9224 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Харківській області 35-річна жінка під час сварки вдарила канцелярськими ножицями у живіт знайому через ревнощі до свого співмешканця. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

"Поліцейські з’ясували, що зловмисниця перебувала в гостях у своєї знайомої. Жінка влаштувала сварку із 40-річною господаркою оселі через ревнощі до свого співмешканця. Під час з’ясування стосунків гостя нанесла потерпілій канцелярськими ножицями поранення в черевну порожнину", - йдеться в повідомленні.

Також, слідчим Борівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, жінці повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, У Харківській області, 23-річна жінка під час сварки вдарила ножем у живіт свого співмешканця, чоловіка госпіталізовано у тяжкому стані.

Українські Національні Новини

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