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В Харьковской области вражеский снаряд сдетонировал в воде: ранены двое детей

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Более 909 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации, в частности, известно о новых раненых в Донецкой и Харьковской областях, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Цитата

"По состоянию на утро 20 июня 2022 года официальное число детей-жертв в сутки не изменилось - 323. Возросло количество раненых - 586", - говорится в сообщении.

"19 июня в Изюмском районе Харьковской области в водоем, где купались двое детей 13 и 14 лет, попал снаряд, которые сдетонировал. Дети получили осколочные ранения", - отметили в ОГП.

Детали

Также 19 июня в результате обстрела оккупантами города Железное Донецкой области получила ранение 8-летняя девочка.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 302, Харьковской – 173, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Дополнения

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как указано, повреждено 2028 учебных заведений. Из них 209 разрушены полностью.

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