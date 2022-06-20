На Харківщині ворожий снаряд здетонував у воді: поранено двох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Понад 909 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації, зокрема, відомо про нових поранених на Донеччині та Харківщині, повідомляє УНН з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.
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"Станом на ранок 20 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323. Зросла кількість поранених - 586", - йдеться у повідомленні.
"19 червня в Ізюмському районі Харківської області у водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти отримали осколкові поранення", - зазначили в ОГП.
Деталі
Також 19 червня внаслідок обстрілу окупантами міста Залізне Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 302, Харківській - 173, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Доповенння
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як вказано, пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.