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В Харьковской области разоблачили предприятие, которое поставляло комплектующие в "ЛНР"

Киев • УНН

 • 10113 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Харьковской области деятельность предприятия, пострачало комплектующие для завода в "ЛНР". Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

В Харьковской области разоблачили предприятие, которое поставляло комплектующие в "ЛНР"

"На Харьковщине Служба безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры прекратила деятельность частного коммерческого предприятия, которое поставляло комплектующие для производственных мощностей ЗАО" Луганский патронный завод ", расположенного на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что на основе чертежей, полученных из контролируемого террористами завода, частный предприниматель изготовлял узлы для ремонта станочной линии. Готовую продукцию он планировал нелегально переправить через линию разграничения.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 УК Украины наряду с производственным цехом после отгрузки партии запчастей. В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику сообщили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Решается вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, военная контрразведка Объединенных сил разоблачила и задержала боевика "2-го армейского корпуса" ЛНР ".

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