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На Харківщині викрили підприємство, яке постачало комплектуючі в "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України ліквідували у Харківській області діяльність підприємства, яке пострачало комплектуючі для заводу в "ЛНР". Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.

На Харківщині викрили підприємство, яке постачало комплектуючі в "ЛНР"

"На Харківщині Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинила діяльність приватного комерційного підприємства, яке постачало комплектуючі для виробничих потужностей ПрАТ "Луганський патронний завод", розташованого на непідконтрольній українській владі території Луганської області", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що на основі креслень, отриманих з контрольованого терористами заводу, приватний підприємець виготовляв вузли для ремонту верстатної лінії. Готову продукцію він планував нелегально переправити через лінію розмежування.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника згідно зі ст. 208 КК України поряд із виробничим цехом після відвантаження партії запчастин. У рамках відкритого кримінального провадження зловмиснику повідомили у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Вирішується питання щодо обрання підприємцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, військова контррозвідка Об’єднаних сил викрила та затримала бойовика "2-го армійського корпусу "ЛНР". 

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