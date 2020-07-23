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4 марта, 13:25 • 111236 просмотра

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На Харьковщине разоблачили банду, которая удерживала мужчину в заложниках и требовала 20 тыс. долларов

На Харьковщине разоблачили банду, которая удерживала мужчину в заложниках и требовала 20 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 14191 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. На Харьковщине разоблачили банду, которая держала в заложниках 39-летнего мужчину и требовала от его отца 20 тыс. долларов за освобождение сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

“Лозовская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 УК Украины (вымогательство, по предварительному сговору группой лиц, незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц похитила и незаконно лишила свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Мужчины требовали от отца заложника 20 тыс. долларов США за освобождение его сына и не совершение насилия в отношении него.

Так, 23 июля при передаче указанной суммы средств в селе Гоптовка Дергачевского района Харьковской области трое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а заложник освобожден.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливается круг других лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Напомним, против человека, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска, открыто уголовное производство по трем статьям.

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