На Харьковщине разоблачили банду, которая удерживала мужчину в заложниках и требовала 20 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. На Харьковщине разоблачили банду, которая держала в заложниках 39-летнего мужчину и требовала от его отца 20 тыс. долларов за освобождение сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
“Лозовская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 УК Украины (вымогательство, по предварительному сговору группой лиц, незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц)”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц похитила и незаконно лишила свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Мужчины требовали от отца заложника 20 тыс. долларов США за освобождение его сына и не совершение насилия в отношении него.
Так, 23 июля при передаче указанной суммы средств в селе Гоптовка Дергачевского района Харьковской области трое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а заложник освобожден.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливается круг других лиц, причастных к совершению указанного преступления.
Напомним, против человека, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска, открыто уголовное производство по трем статьям.