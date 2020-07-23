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На Харківщині викрили банду, яка утримувала чоловіка в заручниках та вимагала 20 тис. доларів

На Харківщині викрили банду, яка утримувала чоловіка в заручниках та вимагала 20 тис. доларів

Київ • УНН

 • 14192 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. На Харківщині викрили банду, яка тримала у заручниках 39-річного чоловіка та вимагала від його батька 20 тисяч доларів за звільнення сина. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

“Лозівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України (вимагання, за попередньою змовою групою осіб, незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що група осіб викрала та незаконно позбавила волі 39-річного мешканця Харківської області. Чоловіки вимагали від батька заручника 20 тис. доларів США за звільнення його сина та не вчинення насильства стосовно нього.

Так, 23 липня при передачі вказаної суми коштів у селі Гоптівка Дергачівського району Харківської області трьох зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України, а заручника звільнено.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюється коло інших осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Нагадаємо, проти чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку, відкрито кримінальне провадження за трьома статтями.

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