На Харьковщине образовали еще одну военную администрацию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. 6 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ Об образовании военной администрации, передает УНН.
Детали
Согласно Указу образована Наталинская сельская военная администрация Красноградского района Харьковской области. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, об образовании двух военных администраций населенных пунктов в Херсонской области.