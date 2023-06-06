На Харківщині утворили ще одну військову адміністрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. 6 червня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ Про утворення військової адміністрації, передає УНН.
Деталі
Згідно з Указом утворено Наталинську сільську військову адміністрацію Красноградського району Харківської області. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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Додамо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, про утворення двох військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області.