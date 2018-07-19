В Харьковской области три человека попали в реанимацию из-за отравления грибами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Три человека пострадали в Харьковской области из-за отравления дикорастущими грибами, которые люди нашли в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава, передает УНН.
"В текущем году в области зарегистрирован первый случай отравления дикорастущими грибами, количество пострадавших - 3 человека", - говорится в сообщении.
Так, жители с. Бабаи Харьковского района осуществляли туристический сплав на байдарках по р. Северский Донец. В лесу вблизи г. Изюм они собрали неизвестные для себя грибы. Затем на одной из остановок в лесу возле г. Балаклея пострадавшие пожарили грибы на костре и съели.
"Через полтора часа после употребления грибов у 3-х человек из четырех появились симптомы заболевания - тошнота, боль в животе, понос. Пострадавшие обратились за помощью к КЗЗ "Балаклейская центральная клиническая районная больница", где им была оказана первая медицинская помощь. Ночью пострадавшие были доставлены в КУЗ "Харьковская клиническая больница - центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", - отметили в ведомстве.
У одного из пострадавших мужчин состояние здоровья улучшилось, из-за чего его не госпитализировали. Остальные три человека госпитализированы в реанимационное отделение, им поставили диагноз "отравление грибами, средняя степень".
Напомним, в Черновицкой области два человека отравились грибами.