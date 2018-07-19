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На Харківщині троє осіб потрапили до реанімації через отруєння грибами

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Троє осіб постраждали у Харківській області через отруєння дикорослими грибами, які люди знайшли у лісі. Про це повідомили у прес-службі обласного лабораторного центру МОЗ, передає УНН.

"У поточному році в області зареєстровано перший випадок отруєння дикорослими грибами, кількість постраждалих - 3 особи", - йдеться в повідомленні.

Так, мешканці с. Бабаї Харківського району здійснювали туристичний сплав на байдарках по р. Сіверський Донець. У лісі поблизу м. Ізюм вони зібрали невідомі для себе гриби. Потім на одній із зупинок у лісі біля м. Балаклія постраждалі засмажили гриби на вогнищі та з'їли.

"Через півтори години після вживання грибів у 3-х осіб з чотирьох з’явились симптоми захворювання — нудота, біль у животі, пронос. Постраждалі звернулись за допомогою до КЗОЗ "Балаклійська центральна клінічна районна лікарня", де їм було надано першу медичну допомогу. Вночі постраждалі були доставлені до КЗОЗ "Харківська клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", - зазначили у відомстві.

У одного з постраждалих чоловіків стан здоров’я покращився, через що його не госпіталізували. Інші три особи госпіталізовані до реанімаційного відділення, їм поставили діагноз "отруєння грибами, середній ступінь".

Нагадаємо, у Чернівецькій області двоє осіб отруїлися грибами

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