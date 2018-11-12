В Харьковской области поездом был смертельно травмирован мужчина

“В дежурную часть районной полиции поступило сообщение о том, что поезд сообщением ”Кривой Рог — Москва“ совершил наезд на мужчину, который сидел на рельсах. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось — от полученных травм он погиб на месте”, — говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели место происшествия и установили личность погибшего. Им оказался 28-летний житель Дергачевского района.

Движение транспорта останавливался на один час.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Проверка продолжается.

Как ранее информировал УНН, в Индии поезд сбил насмерть более 50 человек, которые вышли на пути во время религиозного праздника. Инцидент произошел в пригороде Амритсар, где происходило празднование индийского праздника виджаядашами. Люди наблюдали за сожжением демона Равана близко к трассе. Толпа людей вышел на железнодорожные пути, и в них въехал местный скоростной поезд.