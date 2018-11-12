На Харківщині потягом смертельно травмовано чоловіка

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Поїзд сполученням “Кривий Ріг — Москва” скоїв наїзд на чоловіка, який сидів на колії. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося — від отриманих травм він загинув на місці, передає УНН із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

“До чергової частини районної поліції надійшло повідомлення про те, що поїзд сполученням „Кривий Ріг — Москва“ скоїв наїзд на чоловіка, який сидів на колії. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося — від отриманих травм він загинув на місці”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оглянули місце події та встановили особу загиблого. Ним виявився 28-річний мешканець Дергачівського району.

Рух транспорту зупинявся на одну годину.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дергачівського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Перевірка триває.

Як раніше інформував УНН, в Індії поїзд збив насмерть більше 50 людей, які вийшли на колії під час релігійного свята. Інцидент стався в передмісті Амрітсар, де відбувалось святкування індійського свята Дасара. Люди спостерігали за спаленням демона Равана близько до траси. Натовп людей вийшов на залізничні колії, і в них в’їхав місцевий швидкісний потяг.

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