В Харьковской области чиновник фискальной службы "погорел" на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Харьковской области правоохранители задержали работника фискальной службы при получении неправомерной выгоды в сумме одна тысяча долларов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Так, правоохранители разоблачили главного государственного ревизора-инспектора при получении неправомерной выгоды в два транша 1 тыс. долл. Указанные средства служащий получил от частного предпринимателя за быстрое и беспрепятственное оформление свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость.
По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК. В настоящее время работник фискальной службы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В течение трех суток будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.