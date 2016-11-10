В Харьковской области чиновник фискальной службы "погорел" на взятке

Так, правоохранители разоблачили главного государственного ревизора-инспектора при получении неправомерной выгоды в два транша 1 тыс. долл. Указанные средства служащий получил от частного предпринимателя за быстрое и беспрепятственное оформление свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК. В настоящее время работник фискальной службы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В течение трех суток будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.