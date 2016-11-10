На Харківщині посадовець фіскальної служби “погорів” на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Харківщині правоохоронці затримали працівника фіскальної служби під час отримання неправомірної вигоди у сумі одна тисяча доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Так, правоохоронці викрили головного державного ревізора-інспектора під час отримання неправомірної вигоди у два транші 1 тис. дол. Вказані кошти службовець одержав від приватного підприємця за швидке та безперешкодне оформлення свідоцтва платника податку на додану вартість.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) ККУ. На даний час працівник фіскальної служби затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Протягом трьох діб вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.
Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.