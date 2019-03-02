Семилетний мальчик умер после избиения отцом

1 марта в 13:06 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в доме по месту жительства в пгт Шевченково обнаружено тело 7-летнего мальчика.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На лице мальчика были обнаружены телесные повреждения. Установлено, что мальчик жил вместе с 28-летней матерью, 35-летним отцом и 8-летней сестрой. Семья состоит на учете в службе по делам семьи и молодежи Шевченковской районной государственной администрации.

Следствием информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 2, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В ходе досудебного расследования установлено, что 24 февраля семья находились дома. Дети не слушались. Отец накричал на сына, а потом рассердился и ударил рукой по затылку. От удара парень упал и ударился головой о железную стойку кровати, которая находилось в детской комнате. После чего он начал плохо ходить, все время лежал на кровати и жаловался на головную боль. 1 марта ребенку стало плохо, он начал задыхаться и потерял сознание. Родители вызвали скорую помощь.

Ранее за медицинской помощью не обращались. В 2015 году 35-летний мужчина был условно осужден приговором Шевченковского районного суда Харьковской области по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины за нанесение тяжких телесных повреждений своей дочери.

Мужчине вручено подозрение в совершении преступления, предусмотренного п. 2, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время следователем решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Донецкой области пьяный отец избил своего ребенка после того, как она пришла домой после прогулки.