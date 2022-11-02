На Харьковщине на мине подорвался комбайнер, еще 5 человек ранены из-за обстрелов

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«Сегодня утром оккупанты снова обстреляли г. Волчанск. В результате обстрелов ранены четыре женщины и мужчина. Кроме того, в с. Александровка Богодуховского района на мине подорвался и получил ранения 37-летний комбайнер во время работы в поле», - написал Синегубов.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы, их состояние медики оценивают как среднее.

Дополнение

Вчера, 1 ноября, российские оккупанты обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы Харьковской области – шестеро гражданских получили ранения, среди них двое детей.