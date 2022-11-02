На Харківщині на міні підірвався комбайнер, ще 5 людей поранено через обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Харківській області на міні підірвався та отримав поранення комбайнер під час роботи в полі. Також через ранковий обстріл Вовчанська було поранено чотирьох жінок та чоловіка. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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«Сьогодні вранці окупанти знову обстріляли м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілів поранено чотирьох жінок та чоловіка. Крім того, в с. Олександрівка Богодухівського району на міні підірвався та отримав поранення 37-річний комбайнер під час роботи в полі», - написав Синєгубов.
За його словами, усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середній.
Доповнення
Вчора, 1 листопада, російські окупанти обстрілювали Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони Харківської області – шестеро цивільних дістали поранення, серед них двоє дітей.