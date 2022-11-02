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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На Харківщині на міні підірвався комбайнер, ще 5 людей поранено через обстріли

На Харківщині на міні підірвався комбайнер, ще 5 людей поранено через обстріли

Київ • УНН

 • 211751 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Харківській області на міні підірвався та отримав поранення комбайнер під час роботи в полі. Також через ранковий обстріл Вовчанська було поранено чотирьох жінок та чоловіка. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

«Сьогодні вранці окупанти знову обстріляли м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілів поранено чотирьох жінок та чоловіка. Крім того, в с. Олександрівка Богодухівського району на міні підірвався та отримав поранення 37-річний комбайнер під час роботи в полі», - написав Синєгубов.

За його словами, усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середній.

Доповнення

Вчора, 1 листопада, російські окупанти обстрілювали Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони Харківської області – шестеро цивільних дістали поранення, серед них двоє дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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