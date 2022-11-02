Окупанти обстріляли три райони Харківщини: серед поранених двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вчора, 1 листопада, російські окупанти обстрілювали Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони Харківської області – шестеро цивільних дістали поранення, серед них двоє дітей. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Протягом минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - написав очільник регіону.
Деталі
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення дісталп мати 25 років та двоє дітей - 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері середній, діти у важкому стані.
Також у Куп'янському районі з пораненнями госпіталізували чоловіків 76 та 62 років. У Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований 70-річний чоловік.
Крім того, 1 листопада біля с. Липці Харківського району на міні підірвався та дістав поранення 73-річний чоловік.
Нагадаємо
31 жовтня російські окупанти вдарили по Куп'янську Харківської області - зруйновано житловий будинок.