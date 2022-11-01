Харківщина: окупанти вдарили по Куп'янську, є руйнування

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"Після 21 години окупанти завдали ударів по Куп’янську, зруйнований житловий будинок. Жертв та постраждалих немає", – написав Синєгубов.

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Ніч у Харкові минула без ударів росіян. Потягом доби окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.

Госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу у Ківшарівці Куп’янського району. Вона у тяжкому стані.

Нагадаємо

Вранці 31 жовтня російські війська завдали п'ять ракетних ударів по Харківщині, обійшлося без постраждалих.