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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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09:22 • 2016 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Харківщина: окупанти вдарили по Куп'янську, є руйнування

Харківщина: окупанти вдарили по Куп'янську, є руйнування

Київ • УНН

 • 210619 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вчора ввечері, 31 жовтня, російські окупанти вдарили по Куп'янську Харківської області – зруйновано житловий будинок. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"Після 21 години окупанти завдали ударів по Куп’янську, зруйнований житловий будинок. Жертв та постраждалих немає", – написав Синєгубов.

Деталі

Ніч у Харкові минула без ударів росіян. Потягом доби окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.

Госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу у Ківшарівці Куп’янського району. Вона у тяжкому стані.

Нагадаємо

Вранці 31 жовтня російські війська завдали п'ять ракетних ударів по Харківщині, обійшлося без постраждалих.

Українські Національні Новини

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