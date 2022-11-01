Харьковская область: оккупанты ударили по Купянску, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вчера вечером, 31 октября, российские оккупанты ударили по Купянску Харьковской области – разрушен жилой дом. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"После 21 часа оккупанты нанесли удары по Купянску, разрушен жилой дом. Жертв и пострадавших нет", – написал Синегубов.
Детали
Ночь в Харькове прошла без ударов россиян. В течение суток оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Харьковской области, которые граничат с линией соприкосновения, в частности Купянского и Чугуевского районов.
Госпитализировали женщину 50 лет, которая пострадала в результате обстрела в Ковшаровке Купянского района. Она в тяжелом состоянии.
Напомним
Утром 31 октября российские войска нанесли пять ракетных ударов по Харьковской области, обошлось без пострадавших.