Харьковская область: оккупанты ударили по Купянску, есть разрушения

Цитата

"После 21 часа оккупанты нанесли удары по Купянску, разрушен жилой дом. Жертв и пострадавших нет", – написал Синегубов.

Детали

Ночь в Харькове прошла без ударов россиян. В течение суток оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Харьковской области, которые граничат с линией соприкосновения, в частности Купянского и Чугуевского районов.

Госпитализировали женщину 50 лет, которая пострадала в результате обстрела в Ковшаровке Купянского района. Она в тяжелом состоянии.

Напомним

Утром 31 октября российские войска нанесли пять ракетных ударов по Харьковской области, обошлось без пострадавших.