Вранці росіяни завдали п'ять ракетних ударів по Харківщині

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"Окупанти завдали зранку по Харківщині 5 ракетних ударів. Постраждалих немає. Аналізуємо пошкодження критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі, щоб максимально оперативно відновити електропостачання", – написав Синєгубов.

Додамо

Вранці внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в освітній установі Куп'янського району Харківської області – без постраждалих.

Нагадаємо

Сьогодні внаслідок ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури у Харкові було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.