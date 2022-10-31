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Вранці росіяни завдали п'ять ракетних ударів по Харківщині

Вранці росіяни завдали п'ять ракетних ударів по Харківщині

Київ • УНН

 • 180746 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні вранці російські війська завдали п'ять ракетних ударів по Харківщині, обійшлося без постраждалих. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"Окупанти завдали зранку по Харківщині 5 ракетних ударів. Постраждалих немає. Аналізуємо пошкодження критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі, щоб максимально оперативно відновити електропостачання", – написав Синєгубов.

Додамо

Вранці внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в освітній установі Куп'янського району Харківської області – без постраждалих.

Нагадаємо

Сьогодні внаслідок ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури у Харкові було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.

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