Вранці росіяни завдали п'ять ракетних ударів по Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні вранці російські війська завдали п'ять ракетних ударів по Харківщині, обійшлося без постраждалих. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Окупанти завдали зранку по Харківщині 5 ракетних ударів. Постраждалих немає. Аналізуємо пошкодження критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі, щоб максимально оперативно відновити електропостачання", – написав Синєгубов.
Додамо
Вранці внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в освітній установі Куп'янського району Харківської області – без постраждалих.
Нагадаємо
Сьогодні внаслідок ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури у Харкові було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.