Удар по Харкову: знеструмлено метро, є перебої з водою

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«Після ранкових прильотів ситуація у Харкові досить складна. Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт», - написав Терехов.

Він повідомив, що зараз вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси і трамваї ми замінили автобусами.

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«Також є проблеми з водопостачанням, але енергетики та наші комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків'ян. Усі служби працюють над відновленням нормального життєзабезпечення Харкова», – повідомив Терехов.

Доповнення

31 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої зі світлом.