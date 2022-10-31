Удар по Харкову: знеструмлено метро, є перебої з водою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Внаслідок ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури у Харкові знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт, є проблеми з водопостачанням. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє УНН.
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«Після ранкових прильотів ситуація у Харкові досить складна. Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт», - написав Терехов.
Він повідомив, що зараз вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси і трамваї ми замінили автобусами.
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«Також є проблеми з водопостачанням, але енергетики та наші комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків'ян. Усі служби працюють над відновленням нормального життєзабезпечення Харкова», – повідомив Терехов.
Доповнення
31 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої зі світлом.