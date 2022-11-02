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Оккупанты обстреляли три района Харьковской области: среди раненых двое детей

Оккупанты обстреляли три района Харьковской области: среди раненых двое детей

Киев • УНН

 • 177122 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вчера, 1 ноября, российские оккупанты обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы Харьковской области – шесть гражданских получили ранения, среди них двое детей. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки враг обстреливал города Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - написал глава региона.

Детали

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в с. Петропавловка Купянского района в результате российского обстрела ранения получила мать 25 лет и 2 детей - 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери среднее, детей – тяжелое. 

Также в Купянском районе с ранениями госпитализировали мужчин 76 и 62 лет. В Чугуевском районе получил ранения и был госпитализирован 70-летний мужчина.

Кроме того, 1 ноября возле с. Липцы Харьковского района на мине подорвался и получил ранения 73-летний мужчина.

Напомним

31 октября российские оккупанты ударили по Купянску Харьковской области - разрушен жилой дом.

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