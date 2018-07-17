В Харьковской области мужчину признали виновным в изнасиловании мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Суд в Харьковской области признал мужчину виновным в изнасиловании малолетнего. Теперь преступник проведет 12 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
"Дергачевским районным судом вынесен обвинительный приговор 45-летнему рецидивисту-извращенцу по ч. 3 ст. 153, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 153 и ч. 2 ст. 146 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, незаконченное покушение на насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и незаконное похищение ребенка)", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Писоцкий, мужчине присудили 12 лет лишения свободы. Он уже имел судимости за аналогичные преступления (в 1998 и 2006 годах). Только в октябре прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы.
Происшествие произошло вечером 21 февраля этого года в одном из сел Дергачевского района.
"Нетрезвый мужчина схватил на детской площадке 9-летнего мальчика, натянул ему на лицо шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть в сторону лесополосы. К счастью, отец ребенка увидел это и сразу бросился на помощь. Он освободил сына, задержал обидчика и вызвал правоохранителей", - отметили в прокуратуре.
В ходе проверки злоумышленника на причастность к другим преступлениям было установлено, что четырьмя днями ранее в соседнем селе рецидивист обидел мальчика 2005 года рождения.
"Мужчина увидел ребенка вечером вблизи железной дороги. Он схватил малого и, угрожая физической расправой, потянул к посадке, расположенной неподалеку. Малолетний пытался вырваться от нападавшего и звал на помощь, но тот закрыл ребенку рот. Затянув жертву в лесополосу, извращенец, применяя физическую силу, насильно удовлетворил половую страсть неестественным способом. После этого изверг сбежал, потому что к месту преступления пришли друзья малого, которые разыскивали парня", - рассказали в ведомстве.
Сейчас приговор суда еще не вступил в силу, так как продолжается время на апелляционное обжалование.
Напомним, в лифте многоэтажки в Кропивницком неизвестный мужчина пытался изнасиловать 10-летнюю девочку.