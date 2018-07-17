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На Харківщині чоловіка визнали винним у зґвалтуванні хлопчика

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Суд у Харківській області визнав чоловіка винним у зґвалтуванні малолітнього. Тепер злочинець проведе 12 років за ґратами. Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

"Дергачівським районним судом винесено обвинувальний вирок 45-річному рецидивісту-збоченцю за ч. 3 ст. 153, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 153 та ч. 2 ст. 146 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, незакінчений замах на насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом та незаконне викрадення дитини)", - проінформували в відомстві.

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Володимир Пісоцький, чоловіку присудили 12 років позбавлення волі. Він уже мав судимості за аналогічні злочини (у 1998 та 2006 роках). Лише в жовтні минулого року чоловік звільнився з місць позбавлення волі.

Подія сталася увечері 21 лютого цього року в одному із сіл Дергачівського району.

"Нетверезий чоловік схопив на дитячому майданчику 9-річного хлопчика, натягнув йому на обличчя шапку, закрив рота, щоб не кричав, і став тягнути в бік лісосмуги. На щастя, батько дитини побачив це і відразу кинувся на допомогу. Він визволив сина, затримав кривдника і викликав правоохоронців", - зазначили в прокуратурі.

У ході перевірки зловмисника на причетність до інших злочинів було встановлено, що чотирма днями раніше в сусідньому селі рецидивіст скривдив хлопчика 2005 року народження.

"Чоловік побачив дитину увечері поблизу залізниці. Він схопив малого та, погрожуючи фізичною розправою, потяг до посадки, розташованої неподалік. Малолітній намагався вирватись від нападника та кликав на допомогу, однак той затулив дитині рота. Затягнувши жертву до лісосмуги, збоченець, застосовуючи фізичну силу, насильно задовольнив статеву пристрасть неприродним способом. Після цього нелюд втік, бо до місця злочину прийшли друзі малого, які розшукували хлопця", - розповіли у відомстві.

Зараз вирок суду ще не набув чинності, тому що триває час на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, у ліфті багатоповерхівки у Кропивницькому невідомий чоловік намагався зґвалтувати 10-річну дівчинку

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