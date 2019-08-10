На взятке задержали председателя райсовета в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На взятке размером тысяча долларов США правоохранители задержали председателя Коростенского районного совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военную прокуратуру центрального региона.
В военной прокуратуре центрального региона рассказали, что чиновник требовал “вознаграждение” у предпринимателя за махинации с конкурсом по аренде помещений Коростенской клинической больницы. Задержанный обещал предпринимателю победу в конкурсе.
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Председателя Коростенского районного совета задержали с поличным, сейчас проводятся следственные действия. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.