На хабарі затримали голову райради на Житомирщині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. На хабарі розміром тисяча доларів США правоохоронці затримали голову Коростенської районної ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на Військову прокуратуру центрального регіону.

У військовій прокуратурі центрального регіону розповіли, що чиновник вимагав “винагороду” у підприємця за махінації з конкурсом щодо оренди приміщень Коростенської центральної клінічної лікарні. Затриманий обіцяв підприємцю перемогу у конкурсі.

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Голову Коростенської районної ради затримали на гарячому, зараз проводяться слідчі дії. Затриманому загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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