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На взятке задержан чиновник из департамента транспорта Киевсовета – Кличко

На взятке задержан чиновник из департамента транспорта Киевсовета – Кличко

Киев • УНН

 • 116744 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что на взятке задержан чиновник из департамента транспорта Киевсовета. Об этом информирует УНН.

Цитата

"ДБР совместно с прокуратурой города задержало на вымогательстве взятки одного из заместителей директора департамента транспорта. Городские власти и дальше готовы сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения и борьбы с коррупцией. Мы постоянно передаем материалы внутренних аудитов КГГА и сотрудничаем с правоохранителями", - говорится в сообщении мэра Киева.

Детали

Пока взяточником занимаются правоохранительные органы и будет продолжаться расследование, он будет безотлагательно отстранен от исполнения обязанностей. Кличко сравнил таких чиновников к "крысам, которые воруют у города и государства".

"Это – измена и ослабление Украины. И особенно во время военного положения наказание за такие преступления должно быть самым строгим".

Напомним

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ за шпионаж.

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