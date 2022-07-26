На хабарі затримали чиновника з департаменту транспорту Київради – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив, що на хабарі затримали чиновника з департаменту транспорту Київради. Про це інформує УНН.
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"ДБР спільно з прокуратурою міста затримало на вимаганні хабаря одного із заступників директора департаменту транспорту. Міська влада і надалі готова співпрацювати з правоохоронними органами задля запобігання та боротьби з корупцією. Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями", - йдеться у повідомлені мера Києва.
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Поки хабарником займаються правоохоронні органи і триватиме розслідування, він буде невідкладно відсторонений від виконання обов’язків. Кличко порівняв таких чиновників до "щурів, які крадуть у міста і держави".
"Це – зрада і послаблення України. І особливо під час воєнного стану покарання за такі злочини має бути найсуворішим".
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