На взятке поймали чиновника Прикарпатского государственного санатория

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51566 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104977 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161607 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118906 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118003 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113347 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104811 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107216 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103700 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155060 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На взятке поймали чиновника Прикарпатского государственного санатория

На взятке поймали чиновника Прикарпатского государственного санатория

Киев  •  УНН

 • 12357 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Юрисконсульта одного из государственных санаторных заведений города Яремче Ивано-Франковской области задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что чиновник получил восемь тысяч сто гривен от местной жительницы за содействие в трудоустройстве на работу.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, на взяточничестве разоблачили чиновника управления Госгеокадастра Ивано-Франковской области.

Украинские Национальные Новости

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