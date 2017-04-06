На взятке поймали чиновника Прикарпатского государственного санатория
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Юрисконсульта одного из государственных санаторных заведений города Яремче Ивано-Франковской области задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что чиновник получил восемь тысяч сто гривен от местной жительницы за содействие в трудоустройстве на работу.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНН, на взяточничестве разоблачили чиновника управления Госгеокадастра Ивано-Франковской области.