На хабарі спіймали посадовця Прикарпатського державного санаторію

Встановлено, що посадовець отримала вісім тисяч сто гривень від місцевої мешканки за сприяння у працевлаштуванні на роботу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру за ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН, на хабарництві викрили посадовця управління Держгеокадастру Івано-Франківщини.