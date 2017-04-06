На хабарі спіймали посадовця Прикарпатського державного санаторію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Юрисконсульта одного з державних санаторних закладів міста Яремче на Івано-Франківщині затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що посадовець отримала вісім тисяч сто гривень від місцевої мешканки за сприяння у працевлаштуванні на роботу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру за ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
Як повідомляв УНН, на хабарництві викрили посадовця управління Держгеокадастру Івано-Франківщини.