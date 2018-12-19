На взятке 20 тысяч долларов поймали должностных лиц одной из ОТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киевской области задержали 35-летнего чиновника - зампредседателя поселка, который требовал и получил часть неправомерной выгоды в сумме 2300 долларов США через посредника-адвоката. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.
Оперативники УЗЭ Киевской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины и совместно с работниками следственного управления полиции столичной области в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины, задокументировали преступную схему вымогательства и получения должностными лицами неправомерной выгоды Калитянской объединенной территориальной общины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следователя будут судить за взятку 8 тысяч долларов
Правоохранители на месте преступления задержали 35-летнего чиновника — заместителя поселкового головы, который требовал и получил часть неправомерной выгоды в сумме 2300 долларов США через посредника-адвоката.
Остальную часть неправомерной выгоды в сумме 500 тысяч гривен фигуранты получили под видом благотворительной помощи, но фактически планировали использовать по своему усмотрению.
Денежные средства требовали у представителя юридического лица одного из обществ за принятие на сессии поселкового совета положительного решения об утверждении проекта землеустройства по передаче в аренду земельного участка площадью 5 га для размещения складских помещений.
Сейчас по месту работы и жительства чиновника, который задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, продолжаются обыски.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководителя военкомата задержали на взятке
Также во время проведения обыска в служебном кабинете одного из начальников Калитянской объединенной территориальной общины обнаружены и изъяты деньги в сумме 5000 гривен, которые были переданы в качестве неправомерной выгоды за согласование проекта землеустройства. В настоящее время решается вопрос о задержании 50-летнего должностного лица в порядке ст. 208 УПК Украины.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, 17 декабря военной прокуратурой Южного региона во взяточничестве был разоблачен один из руководителей ГП “Администрация морских портов Украины”.