На хабарі 20 тисяч доларів упіймали посадовців однієї з ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Київщині затримано 35-річного посадовця – заступника селищного голови, який вимагав та отримав частину неправомірну вигоду в сумі 2300 доларів США через посередника-адвоката. Про це повідомив відділ комунікації поліції у Київській області, передає УНН.
Оперативники УЗЕ Київської області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону України та спільно з працівниками слідчого управління поліції столичної області в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 КК України, задокументували злочинну схему вимагання та отримання посадовими особами неправомірної вигоди Калитянської об’єднаної територіальної громади.
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Правоохоронці на місці злочину затримали 35-річного посадовця – заступника селищного голови, який вимагав та отримав частину неправомірну вигоду в сумі 2300 доларів США через посередника-адвоката.
Іншу частину неправомірної вигоди в сумі 500 тисяч гривень фігуранти отримали під виглядом благодійної допомоги, але фактично планували використати на власний розсуд.
Грошові кошти вимагали у представника юридичної особи одного з товариств за прийняття на сесії селищної ради позитивного рішення про затвердження проекту землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки площею 5 га для розміщення складських приміщень.
Наразі за місцем роботи та проживання посадовця, якого затримано у порядку ст. 208 КПК України, тривають обшуки.
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Також під час проведення обшуку у службовому кабінеті одного з начальників Калитянської об’єднаної територіальної громади виявлені та вилучені гроші в сумі 5 тисяч гривень, які були передані в якості неправомірної вигоди за погодження проекту землеустрою. На даний час вирішується питання щодо затримання 50-річної посадової особи в порядку ст. 208 КПК України.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 17 грудня військовою прокуратурою Південного регіону на хабарництві викрито одного з керівників ДП “Адміністрація морських портів України”.