Слідчого судитимуть за хабар 8 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. До суду передано обвинувальний акт стосовно працівника Нацполіції України за вимагання та отримання ним хабара 8 тисяч доларів США. Про це повідомив Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“10 грудня 2018 року управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату ДБР, ГПУ спільно з ГСУ СБУ досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою працівника Нацполіції у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, завершено. Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова”, — йдеться у повідомленні.
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Встановлено, що старший слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НПУ в Харківській області вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 8 тис. доларів США за внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно посадових осіб одного з підприємств та подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та отримання неправомірної вигоди у великому розмірі особою, яка займає відповідальне становище).
Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, чиновницю ДФС засудили на 5 років за хабар 111 тисяч гривень.