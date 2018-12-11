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Следователя будут судить за взятку 8 тысяч долларов

Киев • УНН

 • 12025 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В суд передано обвинительное заключение в отношении работника Нацполиции Украины за вымогательство и получение им взятки 8 тысяч долларов США. Об этом сообщил Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

Следователя будут судить за взятку 8 тысяч долларов

“10 декабря 2018 года Управлением организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата ГБР, ГПУ совместно с ГСУ СБУ досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению работника Нацполиции в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, завершено. Обвинительный акт направлен в Киевский районный суд г.Харькова”, - говорится в сообщении.

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Установлено, что старший следователь отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления ГУ НПУ в Харьковской области требовал и получил неправомерную выгоду в размере 8 тыс. долларов США за внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований в отношении должностных лиц одного из предприятий и дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупном размере лицом, занимающим ответственное положение).

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, чиновницу ГФС осудили на 5 лет за взятку 111 тысяч гривен.

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