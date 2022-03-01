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На кассе в АТБ можно снять наличные с банковских карт до 6 тысяч гривен

На кассе в АТБ можно снять наличные с банковских карт до 6 тысяч гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. В корпорации АТБ, которая управляет национальной сетью магазинов АТБ-маркет, заявили о возможности снять через кассовые терминалы наличные с банковских карт до 6 тысяч гривен – при наличии необходимой суммы в кассе, информирует УНН.

Детали

"Компания "АТБ-маркет" внедрила для покупателей возможность снять наличные деньги на кассах магазинов торговой сети "АТБ". Каждый покупатель магазина может снять на кассе до 6 тысяч гривен наличными платежной картой любого банка, при наличии в чеке товара за 1 грн", - рассказала компания в своем официальном сообщении, переданном СМИ.

Напомним, сейчас сеть реализует товары социальной группы первой необходимости, среди которых крупы, макаронные изделия и ряд других позиций, не более 2 единиц одному покупателю.

Это связано с необходимостью обеспечить продуктами как можно более значительное число покупателей в условиях резко усложнившейся логистики из-за разрушения дорожной инфраструктуры и мостов, а также оперативных изменений военной обстановки, препятствующей доставке и работе магазинов.

С момента начала войны магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. Магазины, находящиеся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются, но при стабилизации ситуации, они продолжают свою работу. Основные усилия компании направлены на выполнение своей главной миссии – обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости.

Актуальный перечень временно неработающих магазинов сети АТБ можно найти по этой ссылке на ее официальном сайте. Работающие магазины сети, располагающие подвальными помещениями, доступны жителям населенных пунктов Украины в качестве убежищ при авианалетах и обстрелах.

На официальном сайте АТБ - все актуальные официальные сообщения о работе сети в специальном разделе "Новости". Помимо этого необходимую оперативную информацию можно получить в соцсетях: на Facebook генерального директора корпорации АТБ Бориса Маркова, а также на странице в Facebook Сергея Демченко, руководителя службы коммуникаций корпорации "АТБ".

Украинские Национальные Новости

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