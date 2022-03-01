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На касі в АТБ можна зняти готівку з банківських карток до 6 тисяч гривень

На касі в АТБ можна зняти готівку з банківських карток до 6 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 320296 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У корпорації АТБ, яка керує національною мережею магазинів АТБ-маркет, заявили про можливість зняти через касові термінали готівку з банківських карток до 6 тисяч гривень – за наявності необхідної суми у касі, інформує УНН.

Деталі

"Компанія "АТБ-маркет" запровадила для покупців можливість зняти готівку на касах магазинів торговельної мережі "АТБ".

Кожен покупець магазину може зняти на касі до 6 тисяч гривень готівкою платіжною карткою будь-якого банку, за наявності у чеку товару за 1 грн", - розповіла компанія у своєму офіційному повідомленні, переданому ЗМІ.

Нагадаємо, зараз мережа реалізує товари соціальної групи першої необхідності, серед яких крупи, макаронні вироби та низка інших позицій, не більше ніж 2 одиниці одному покупцю.

Це пов'язано з необхідністю забезпечити продуктами якнайбільшу кількість покупців в умовах логістики, яка різко ускладнилася, через руйнування дорожньої інфраструктури і мостів, а також оперативних змін воєнної ситуації, що перешкоджає доставці та роботі магазинів.

З початку війни магазини торговельної мережі АТБ працюють у посиленому режимі. Магазини, які розташовані в зоні безпосередніх бойових дій, зачиняють, але під час стабілізації ситуації вони продовжують свою роботу. Основні зусилля компанії спрямовано на виконання своєї головної місії – забезпечення населення продуктами харчування та товарами першої необхідності.

Актуальний перелік магазинів мережі АТБ, які тимчасово не працюють, можна знайти за цим посиланням на її офіційному сайті. Магазини мережі, які працюють і мають підвальні приміщення, доступні жителям населених пунктів України як притулки під час авіанальотів та обстрілів.

На офіційному сайті АТБ – всі актуальні офіційні повідомлення про роботу мережі у спеціальному розділі "Новини". Крім того, необхідну оперативну інформацію можна отримати у соцмережах: на Facebook генерального директора корпорації АТБ Бориса Маркова, а також на сторінці у Facebook Сергія Демченка, керівника служби комунікацій корпорації АТБ.

Українські Національні Новини

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