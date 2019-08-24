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На Камчатке медведи гонялись за прохожими, а полиция за медведями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Жители Елизово (Камчатский край, Россия) выложили видео, на котором прохожие спасаются от медведей, а медведи от полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу "Известий" в Twitter.

На видео не видно, пострадал ли кто во время инцидента.

Других подробностей происшествия не сообщается.

Напомним, правительство РФ утвердило список запрещенных к содержанию в неволе животных и исключения из него. Введение запрета обусловлено опасностью для владельцев, которую несут хищные животные, а также тем, что их привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания, что "может неблагоприятно влиять на состояние здоровья" животных.

Как сообщал УНН, в Крыму посреди двора нашли головы крокодилов.

Кто от кого бежит? Жители Елизово (Камчатский край) выложили видео, на котором прохожие спасаются от медведей, а медведи от полиции. pic.twitter.com/RzWDgpHLRe

- IZ.RU (@izvestia_ru) August 23, 2019

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