На Камчатке медведи гонялись за прохожими, а полиция за медведями
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Жители Елизово (Камчатский край, Россия) выложили видео, на котором прохожие спасаются от медведей, а медведи от полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу "Известий" в Twitter.
На видео не видно, пострадал ли кто во время инцидента.
Других подробностей происшествия не сообщается.
Напомним, правительство РФ утвердило список запрещенных к содержанию в неволе животных и исключения из него. Введение запрета обусловлено опасностью для владельцев, которую несут хищные животные, а также тем, что их привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания, что "может неблагоприятно влиять на состояние здоровья" животных.
Как сообщал УНН, в Крыму посреди двора нашли головы крокодилов.
Кто от кого бежит? Жители Елизово (Камчатский край) выложили видео, на котором прохожие спасаются от медведей, а медведи от полиции. pic.twitter.com/RzWDgpHLRe- IZ.RU (@izvestia_ru) August 23, 2019