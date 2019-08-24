На Камчатці ведмеді ганялися за перехожими, а поліція за ведмедями
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Жителі Єлізово (Камчатський край, Росія) виклали відео, на якому перехожі рятуються від ведмедів, а ведмеді від поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Известий" в Twitter.
На відео не видно, чи постраждав хто під час інциденту.
Інших подробиць події не повідомляється.
Нагадаємо, уряд РФ затвердив список заборонених до утримання в неволі тварин і виключення з нього. Введення заборони обумовлено небезпекою для власників, яку несуть хижі тварини, а також тим, що їх звичне середовище проживання значно відрізняється від можливих умов утримання, що "може несприятливо впливати на стан здоров'я" тварин.
Як повідомляв УНН, у Криму посеред двору знайшли голови крокодилів.
Кто от кого бежит? Жители Елизово (Камчатский край) выложили видео, на котором прохожие спасаются от медведей, а медведи от полиции. pic.twitter.com/RzWDgpHLRe— IZ.RU (@izvestia_ru) August 23, 2019