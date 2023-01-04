На Калифорнию надвигается "бомбовый циклон"

Детали

Обычно засушливый запад Соединенных Штатов в последние недели подвергся серии штормов, обрушившихся на побережье, в результате чего в некоторых частях страны выпало почти рекордное количество осадков.

Из Тихого океана в среду и четверг должна прийти огромная система, и метеорологи говорят, что любой, кто живет на ее пути, должен быть к этому готов.

"Последствия будут включать широкомасштабные наводнения, размытие дорог, обрушение склонов холмов, падение деревьев, массовые отключения электроэнергии, сбои в торговле и, что хуже всего, вероятные человеческие жертвы", - предупредили синоптики.

Некоторые районы северной Калифорнии уже пострадали от сильного шторма, обрушившегося накануне Нового года, вызвавшего оползни и перебои в подаче электроэнергии, поскольку плотины были прорваны, а дороги затоплены. Известно, что по меньшей мере один человек погиб.

В Сан-Франциско 31 декабря выпало почти 14 сантиметров дождя, что стало вторым дождливым днем в истории города.

Дополнение

Дождь – это результат атмосферной реки – потока тяжелой влаги в воздухе.

Такие атмосферные реки не редкость в это время года, но нынешняя река связана с системой низкого давления, которая разовьется в "бомбовый циклон", когда давление воздуха резко падает.

Сильный дождь в низинах превратится в сильный снегопад над горами по мере того, как влажный воздух будет подниматься вверх.

В то время как синоптики говорят, что любой дождь полезен, внезапные ливни, вызванные сильными штормами, могут принести больше вреда, чем пользы, поскольку земля так быстро поглощает такие большие объемы воды, что это приводит к наводнениям.